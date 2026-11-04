Van Bahçesaray'da zirveler karla kaplandı, Çatbayır'da sonbahar renkleri görüldü - Son Dakika
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Van Bahçesaray'da zirveler karla kaplandı, Çatbayır'da sonbahar renkleri görüldü

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Van Bahçesaray\'da zirveler karla kaplandı, Çatbayır\'da sonbahar renkleri görüldü
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Van'ın Bahçesaray ilçesinde yüksek kesimlerde kar etkili olurken, Çatbayır Mahallesi'nde karla kaplı zirveler sonbahar renkleriyle bir arada görüldü. Muhtar Eyüp Kayan, ilçede coğrafi yapı nedeniyle dört mevsimin bir arada yaşandığını söyledi.

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde yüksek rakımlı dağlar kar yağışıyla beyaza bürünürken, dağların eteklerindeki mahallelerde sonbaharın sarı, yeşil ve kızıl tonları hakim oldu. Çatbayır Mahallesi'nde karla kaplı zirveler ile sonbahar renklerinin buluştuğu manzara, görenleri hayran bıraktı.

Çetin kış şartlarıyla bilinen Bahçesaray'da, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kış aylarında çığ riski nedeniyle yolu ulaşıma kapatılan ilçenin dağları beyaz örtüyle kaplanırken, vadilerde sonbaharın renkleri kendini gösterdi. İlçeye bağlı Çatbayır Mahallesi'nde ağaçların sararan yaprakları, yeşil alanlar ve kahverengi tonlarla birleşerek güzel görüntüler oluşturdu. Beyaz zirvelerle sonbaharın renklerinin bir arada görüldüğü bölge, doğaseverlerin ilgisini çekti.

'DÖRT MEVSİMİ BİR ARADA YAŞIYORUZ'

Çatbayır Mahallesi Muhtarı Eyüp Kayan, Bahçesaray'da yüksek kesimlerde kar yağışının başladığını, vadilerde ise sonbaharın tüm renklerinin yaşandığını söyledi. İlçenin coğrafi yapısı nedeniyle dört mevsimin bir arada görülebildiğini belirten Kayan, "Sonbahar renkleri var. Bahçesaray'ın bir ismi de 9'uncu gezegen. Bahçesaray gerçekten coğrafi şartlarıyla farklı bir yer. Sonbaharda dört mevsimi bir arada yaşıyoruz. Yükseklerde kar var. Vadilerde ise yemyeşil, rengarenk sonbahar renkleri hakim. Mahallemizin kışı çetin geçer. Bu mevsimde dört mevsimi bir arada yaşıyoruz. Coğrafi şartlarından dolayı buranın kışı zor geçer. Zirvede kar, mahallemizde ise sonbaharın renkleri mevcut. Ortaya harika bir manzara çıkıyor" dedi.

Kaynak: DHA
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