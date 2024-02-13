VAN'da Bahçesaray kara yolunun açılması için çalışma başlatıldı - Son Dakika
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VAN'da Bahçesaray kara yolunun açılması için çalışma başlatıldı

Van-Bahçesaray kara yolunda yaşanan çığ felaketinin ardından 53 gündür kapalı olan yolun açılması için ekipler çalışmalara başladı. Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı bölgede yoğun çalışma yürütülüyor.

13.02.2024 14:22
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VAN'da 53 gündür kapalı tutulan Bahçesaray kara yolunun açılması için çalışma başlatıldı. Ekipler, kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı bölgede çalışma yürütüyor.

Van-Bahçesaray kara yolundaki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde 4-5 Şubat 2020'de yaşanan 2 çığ felaketinde 11'i asker, 8'i güvenlik korucusu, 3'ü itfaiye eri olmak üzere toplam 42 kişi şehit oldu, 84 kişi yaralandı. Bu acı olayın ardından başka felaketlerin yaşanmaması için bölgede güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Van-Bahçesaray kara yolu da çığ tehlikesi, kar yağışı ve tipi nedeniyle 22 Aralık 2023'te trafiğe kapatıldı. Bu süreçte 13 bin nüfuslu ilçe, ulaşımı Bitlis'in Hizan ilçesi ile bağlantılı yoldan sağladı. Kar yağışının durması ile 53 gündür kapalı olan kara yolunda, Karayolları'na bağlı karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı. Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı bölgede ekipler yoğun çalışma yürütüyor. (DHA)

VAN\'da Bahçesaray kara yolunun açılması için çalışma başlatıldı
Kaynak: DHA

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