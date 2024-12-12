Van-Bahçesaray Yolu Kapatıldı

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Kar ve tipinin etkili olduğu Van- Bahçesaray kara yolu, güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Bahçesaray Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, yoğun kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesi tehlike oluşturacak duruma geldi.

Bu kapsamda, Karayolları ekiplerince Van-Bahçesaray kara yolunun Yukarı Narlıca Mahallesi'nde yol, geçici olarak trafiğe kapatıldı.

İlçeye ulaşım Bitlis'in Hizan ilçesi üzerindeki alternatif yoldan sağlanıyor.