Van-Bahçesaray Yolunda Çığ Tehlikesi

Son yılların en çetin kışının yaşandığı Van'da, çığ riski nedeniyle günlerdir kapalı olan Van-Bahçesaray kara yolunda kar kalınlığı, kar tünelinin boyunu aştı.
Yüksek dağların yamaçlarından geçen, kışın karla kaplanan Van-Bahçesaray kara yolu, çığ riskinden dolayı 22 Aralık'tan bu yana kapalı tutuluyor.
Kara yolunda 4-5 Şubat 2020'de 42 kişinin hayatını kaybettiği çığ nedeniyle güvenlik önlemlerinin üst düzeyde tutulduğu yolda, "Çığ Tehlikesini Belirleme ve İzleme Komisyonu" üyeleri bölgede kontrollerini sürdürüyor.
Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi geçtiği 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'ndeki kar tüneli de yağışlar ve fırtınanın etkisiyle kar altında kaldı.
Günlerdir ulaşımın sağlanamadığı, büyük bölümünde metrelerce karın olduğu kara yolu ile kar tünelinin bulunduğu bölge, AA ekibince helikopterden görüntülendi.
"Çığ duvarları ve setler oluşturulabilir"
Çığla mücadele ve alınacak önlemlerle ilgili araştırma yapan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güvenlik Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Gör. Bülent Matpay, AA muhabirine, çığın genellikle karın bol yağdığı dik eğimli bölgelerde yaşandığını söyledi.
Bölgenin çığ gerçeğinin göz ardı edilmemesi gerektiğini anlatan Matpay, şöyle konuştu:
"Kar yağışı, eğim koşulları, bitki örtüsünden yoksunluk gibi etmenler çığa neden oluyor. Çığla mücadelede modern teknikler oldukça gelişti. Coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama tekniklerinden faydalanarak çığa duyarlı alanları rahatlıkla tespit edebiliyoruz. Bölgemizdeki heybetli dağların eteklerinde meydana gelen çığ sahalarında önlem almak oldukça pratik ve kolay olabiliyor. Bunun mühendislik yöntemleri var. Avrupa'da da bu yöntemler kullanılıyor."
Her yıl çığlarla gündeme gelen Van-Bahçesaray yolunda Avrupa'daki önlemlerin benzerinin alınabileceğini belirten Matpay, teraslama, bitki örtüsü bakımından boyu 2 metreyi geçen ağaç formasyonlarının zenginleştirilmesiyle çığın önüne geçilebileceğini dile getirdi.
Matpay, bölgenin en büyük sorunlarından birinin çığ olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Çığ duvarları, setler ve çelikten sağlam tellerle ağlar oluşturulabiliriz. Çığ tünelleri kurulabilir ancak her coğrafya çığ tünelleri için müsait olmayabilir. Bitki örtüsünü de zenginleştirebilirsek çığları azaltabiliriz. Ülkemizde çığlar genellikle ocak ve şubatta meydana geliyor. Fakat iklim değişikliğiyle mevsimde kaymalar oluyor. Kar yağışlarından sonra gelen yağmurlar ve gece sıcaklığının düşmesi, yüzeyde bir buzlanma etkisi oluşturuyor. Bunun üzerine gelen kar örtüsü, donmuş kar tabakası üzerinde akıcı bir nitelik kazanıyor ve çığa neden oluyor."
Meteorolojinin bu konuda uyarılarının olduğunu ve vatandaşların idari yaptırımları dikkate alması gerektiğini vurgulayan Matpay, "Bahçesaray yolunda da yapılan akademik çalışmalar var. Çığ patikaları bilimsel olarak tespit edilmiş. Buralarda başta tünel olmak üzere diğer önlemler alınabilir. Bahçesaray'a çok yakın Hizan ilçesinde de benzer eğim var ama buranın bitki formasyonu oldukça zengin, haliyle kar kütlesinin aşağı doğru gelmesini engelliyor. Bahçesaray yolunda özel mühendislik çalışmalarıyla tüneller inşa edilebilir, bitki formasyonu zenginleştirilebilir." değerlendirmesinde bulundu.
Son Dakika › Güncel › Van-Bahçesaray Yolunda Çığ Tehlikesi - Son Dakika
Burhaniye ilçesinde, Gezer Bilir'in sahibi olduğu tesis Burhaniyeli çocukları atlarla buluşturdu. İlçenin Ören Mahallesi Meço Sitesi yanındaki tesis özellikle hafta sonları yoğun ilgi gördü. Tesisten yararlanan çocuklar at binmenin mutluluğunu yaşıyor. İşletme sahibi Ezer Bilir ise, tesisin çocuklar ve yetişkinler için sosyal çevre ve aile üzerine güzel bir işletme haline getirilmeye çalışıldığını belirtti.
Anayasa Mahkemesi, Ankara 18. Aile Mahkemesi tarafından açılan bir davada, baba olduğunu iddia eden kişinin soybağının reddi davasını açma şartlarını düzenleyen Türk Medeni Kanunu'nun ilgili maddesini Anayasa'ya aykırı buldu. Mahkeme, bu şartların baba olduğunu iddia eden kişinin iradesine bağlı olmayan olguların gerçekleşmesini gerektirdiğini ve bu durumun etkili başvuru hakkını ihlal ettiğini belirtti. Karşı oyda ise soybağının reddi davasının aile kurumuna zarar verebileceği ifade edildi.
Yeryüzü Doktorları Derneği, Kamerun'da sağlık altyapısının yetersiz olduğu bölgelerde hizmet vermek üzere gönüllü sağlık ekibi gönderdi. Bir operatör, iki uzman doktor, bir hemşire ve çeşitli personelden oluşan ekip, İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları ile Kamerun'a hareket etti. Ekip, bölgede bin ihtiyaç sahibine sağlık hizmeti sunmayı hedefliyor. Ayrıca, yerel sağlık çalışanlarına eğitimler vererek sağlık hizmetlerinin devamlılığını sağlamayı planlıyor.
Balıkesir'in Edremit Ticaret Odası, dünyanın en büyük turizm fuarlarından olan ITB Berlin'de 700 metrekarelik Türkiye standında yerini aldı. Edremit Ticaret Odası heyeti, oteller ve turizm acentaları ile ikili görüşmeler gerçekleştirerek destinasyon farkındalığı oluşturmayı hedefliyor.
Konya'nın Akşehir ilçesinde yapılan operasyonda, otobüs yolcusu H.İ.K'nin üzerinde ve eşyalarında uyuşturucu madde ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme bulundu. Şüpheli, tutuklanarak adliyeye sevk edildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin dünyanın geleceği için, kadınların ve kız çocuklarının güvenli ve sağlıklı bir hayata sahip olması amacıyla elinden gelen tüm gayreti göstereceğini belirterek, "Dünyanın her neresinde olursa olsun mazlumun umudu, mağdurun...
Avrupa Birliği tarafından kabul edilen 'Sport4All' projesiyle ilgili bilgilendirme toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. Proje kapsamında, engelli çocuk ve gençlerin takım oyunlarına katılma, arkadaş edinme ve fiziksel aktivitelere katılımda yaşadıkları zorlukların azaltılmasına destek olmak amaçlanıyor. Toplantıya Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, proje ortakları ve basın mensupları katıldı. Proje, paralimpik sporcu yetiştirmeyi hedefleyen 'Sport4All - Herkes için spor' ismiyle Avrupa komisyonu tarafından desteklenmeye hak kazandı.
Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı İshaklı Köyü'nde yaşayan Hanife Kuru'nun 40 yıldır evinin kapısına yol gelmesini beklediği hayali gerçekleşti. Giresun İl Özel İdaresi tarafından yapılan yol çalışmasıyla 40 yıllık ulaşım sorunu sona erdi. Kuru, artık evinden araca binip istediği yere gidebileceğini söyledi.
Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 15 operasyonda toplamda 243 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca, 15 organizatör tutuklandı ve suçtan elde edilen gelirlere el konuldu.
Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdiği operasyonda 24 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan A.Y. isimli şahsı çiftlikte saklanırken yakaladı. A.Y., toplamda 19 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılarak cezaevine gönderildi. Operasyon sırasında, A.Y.'nin eşi Ü.Y. da 2 ayrı dolandırıcılık suçundan arandığı belirlendi ve adli makamlara teslim edildi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın da benzer suçlar konusunda duyarlı olmaları çağrısında bulunarak, dolandırıcılık olaylarına yönelik operasyonların devam edeceğini bildirdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?