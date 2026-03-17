Van Barajlarında Doluluk Oranı Yükseliyor

17.03.2026 12:56
Bahar yağışları ve kar erimeleriyle Van'daki barajların doluluk oranı yüzde 34'e ulaştı.

Van'da son zamanlarda etkili olan yağışlar, yaz döneminde su seviyelerinde büyük düşüşün yaşandığı barajlardaki doluluk oranını yükseltti.

Kentte etkili olan bahar yağışları ve yüksek kesimlerde karların erimeye başlamasıyla Koçköprü, Sarımehmet, Zernek ve Morgedik barajlarında doluluk oranı ortalama yüzde 34'e ulaştı.

Tarımsal sulamanın yanı sıra enerji üretiminin de yapıldığı barajlardaki doluluğun ilerleyen dönemlerde yüzde 80'i geçmesi bekleniyor.

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Gürpınar ilçesindeki Zernek Barajı'nda incelemelerde bulundu, Devlet Su İşleri (DSİ) 17. Bölge Müdürü Cihan Aksoy'dan bilgi aldı.

Türkmenoğlu, AA muhabirine, Van'ın tarım ve hayvancılıkta önemli yere sahip olduğunu söyledi.

Kentteki su ve doğal kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlamaya çalıştıklarını, bu kaynakların ekonomiye katkı sunması için çalışmalar yürüttüklerini belirten Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"İlimiz geçen yıl büyük kuraklık yaşadı. Aralık 2025'ten itibaren son 5 yılın en yoğun kar yağışını aldık. Bu da şehrimiz için büyük su kaynağı oluşturdu. Barajlarımızdaki doluluk oranlarını ve yürütülen çalışmaları sürekli takip ediyoruz. 4 büyük barajımızı aynı zamanda enerji deposuna dönüştürdük. 5 HES ile yoğun enerji üretimi sağlıyoruz. Geçen yıl ülke ekonomisine 330 milyon lira katkı sağlandı. İlkbahar yağışları ve karların erimesiyle barajlarımızdaki doluluk oranının yüzde 80'i geçmesini öngörüyoruz. Yetkililerle bölgemizde incelemelerimiz sürüyor. İlimizde bu yıl tarımsal üretimde büyük hareketlilik bekliyoruz."

"Doluluk oranının yüzde 80 seviyelerini aşmasını öngörüyoruz"

DSİ 17. Bölge Müdürü Cihan Aksoy ise geçen seneye göre bu yıl bölgede düşen kar miktarının daha fazla olduğunu bildirdi.

Barajlardaki doluluk oranının şu an için yüzde 34 seviyesinde olduğunu aktaran Aksoy, şöyle konuştu:

"104 milyon metreküp depolama hacmine sahip olan Zernek Barajı'nda şu an 57 milyon metreküp su bulunuyor ve doluluk oranı yüzde 55 seviyesinde. İlkbahar aylarında karların erimesi ve yağışların devam etmesiyle doluluk oranının yüzde 80 seviyelerinin üzerine çıkmasını öngörüyoruz. Hem üreticilerimiz hem de bölgemiz için bereketli bir sezon olmasını temenni ediyoruz. Enerji üretimi açısından baktığımızda ise barajlarımız ve hidroelektrik santrallerimizin yıllık üretim potansiyeli 332 milyon kilovatsaat. Tesislerimizin tam kapasiteyle çalışması halinde ekonomiye yaklaşık 1 milyar lira katkı sağlanması bekleniyor. Geçen yıl ise yaklaşık 112 milyon kilovatsaat enerji üretilerek ekonomiye 330 milyon lira katkı sağlandı."

Kaynak: AA

