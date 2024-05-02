Van Belediye Başkanı protestolarına katılan genç tahliye edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Van Belediye Başkanı protestolarına katılan genç tahliye edildi

Van Belediye Başkanı protestolarına katılan genç tahliye edildi

Van'da DEM Parti Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a mazbatasının verilmemesinin ardından İstanbul'un Esenyurt ilçesinde başlayan protestolara katıldığı gerekçesiyle tutuklanan 17 yaşındaki genç, Maltepe Cezaevi'nden tahliye edildi.

02.05.2024 23:05  Güncelleme: 23:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Van'da DEM Parti Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a mazbatasının verilmemesinin ardından İstanbul'un Esenyurt ilçesinde başlayan protestolara katıldığı gerekçesiyle tutuklanan 17 yaşındaki genç, Maltepe Cezaevi'nden tahliye edildi.

İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, Van Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın mazbatasının verilmemesi üzerine İstanbul'da yapılan protestolara katılan 17 yaşındaki U.P. adlı genç hakkında 4 Nisan'da tutuklama kararı vermişti.

Tutuklu genç, hakkında verilen tahliye kararının bugün Maltepe Cezaevi'nden çıktı.

Kaynak: ANKA

Maltepe Cezaevi, Abdullah Zeydan, DEM Parti, İstanbul, Esenyurt, Maltepe, Van, Cezaevi, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van Belediye Başkanı protestolarına katılan genç tahliye edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:04 Türkiye, İsrail ile ticareti tamamen durdurdu Türkiye, İsrail ile ticareti tamamen durdurdu
22:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra ilk kez CHP’yi ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra ilk kez CHP'yi ziyaret edecek
21:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen CHP lideri Özel’den ilk sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen CHP lideri Özel'den ilk sözler
21:15 Adana’da elektrikli bisiklet fabrikasındaki yangın Adana'da elektrikli bisiklet fabrikasındaki yangın
18:52 İşte tarihi görüşme sonrası detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’ye iadeiziyaret gerçekleştirecek İşte tarihi görüşme sonrası detaylar! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye iadeiziyaret gerçekleştirecek
21:17 Bedelli askerlik ücretlerine zam yolda, tahminler dudak uçuklatıyor Bedelli askerlik ücretlerine zam yolda, tahminler dudak uçuklatıyor
20:21 CHP lideri Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 10 bin liralık hediye CHP lideri Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 10 bin liralık hediye
19:27 ABD Başkanı Biden, üniversitelerdeki Filistin protestolarına ilişkin sessizliğini bozdu ABD Başkanı Biden, üniversitelerdeki Filistin protestolarına ilişkin sessizliğini bozdu
16:44 Görüşmede dikkat çeken detay Cumhurbaşkanı Erdoğan, boş koltukla mesaj mı verdi Görüşmede dikkat çeken detay! Cumhurbaşkanı Erdoğan, boş koltukla mesaj mı verdi?
16:31 ABD’de hayatını kaybeden Yağmur Taktaş’ın mezarı açılacak ABD'de hayatını kaybeden Yağmur Taktaş'ın mezarı açılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 23:40:20. #1.12#
SON DAKİKA: Van Belediye Başkanı protestolarına katılan genç tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement