Van Belediye Başkanı protestolarına katılan genç tahliye edildi

(İSTANBUL) - Van'da DEM Parti Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a mazbatasının verilmemesinin ardından İstanbul'un Esenyurt ilçesinde başlayan protestolara katıldığı gerekçesiyle tutuklanan 17 yaşındaki genç, Maltepe Cezaevi'nden tahliye edildi.
İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, Van Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın mazbatasının verilmemesi üzerine İstanbul'da yapılan protestolara katılan 17 yaşındaki U.P. adlı genç hakkında 4 Nisan'da tutuklama kararı vermişti.
Tutuklu genç, hakkında verilen tahliye kararının bugün Maltepe Cezaevi'nden çıktı.
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