Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a Hapis Cezası - Son Dakika
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Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a Hapis Cezası

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan\'a Hapis Cezası

Diyarbakır'da yargılanan Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, 'Terör örgütüne yardım etmeye teşebbüs' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Avukatı, mahkemenin tarafsızlığını sorguladı ve temyiz yolunun açık olduğunu belirtti.

11.02.2025 12:24  Güncelleme: 12:51
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'TEMYİZ YOLU AÇIK'

Diyarbakır'da 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada 'Terör örgütüne yardım etmeye teşebbüs' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası alan Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın avukatı Mehmet Emin Aktar, adliye çıkışında açıklamalarda bulundu. Aktar, "Mahkemeden süre talebimiz reddedildi. Ancak ne ilginçtir, mahkeme bugüne kadar hiçbir güvenlik önlemi almaksızın duruşmaları sürdürmesine rağmen dün dosyaya vekaletname sunduktan yaklaşık 5 dakika sonra bir yazı yazarak savcılığa güvenlik önlemi alınmasını istemiş. Bu güvenlik önlemi alması meselesi şahsıma yönelik olmayacağına göre bu davada mahkemenin ne tür bir karar vereceğinin de aslında göstergesi. Yani dün itibarıyla mahkeme mahkumiyet kararı vereceğini açıklamıştır. Bizim savunmamızı alma ihtiyacı hissetmeksizin aldığı bir karardır ve bu durum hem adil yargılanma hakkı ile savunma hakkını ihlal ediyor hem aynı zamanda hakimin tarafsızlığını ortadan kaldırıyor. Hakimin tarafsızlığını ortadan kaldıran bu duruma ilişkin bu hususu belirterek reddihakim talebinde bulunduk. Ancak mahkeme bunun davayı uzatmaya dönük olduğunu belirterek reddetti. Bu nedenle de bugün verilen karar bütün bu tür yargılamalarda olduğu gibi bir suçu cezalandırma değil, bir politik tutumu ve politik duruşu cezalandırma kararıdır ve bu karar benzer kararlarda ortaya çıkan sonuçlar gibi umarım benzer sonuçları yani halk iradesine dönük sonuçlar yaratmaz. Bu süreç tamamlanmadı ve temyiz yolu açık. ve muhtemelen bir kez daha bozulacak. Öyle görünüyor" diye konuştu.

Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN-Selim KAYA/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a Hapis Cezası - Son Dakika

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