Van Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

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Van Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Karahan, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, 2023 yılı boyunca yurt içi ve dışında çektiği "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Özkan Bilgi'nin "Eksi'de operasyon" fotoğrafına oy veren Karahan, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Vahşi Kedi", Spor kategorisinde ise Tolga Ovalı'nın "Kutlama dalışı" fotoğraflarını tercih etti.

"Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Son Sığınak" fotoğrafını oylayan Karahan, "Deprem: Umut" kategorisinde de Eren Bozkurt'un "Kurtarma Sevinci" adlı karesini seçti.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerini tebrik eden Karahan, fotoğrafların birbirinden başarılı olduğunu belirtti.