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Van Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Van Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Van Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

Van Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, AA'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında yer alan fotoğrafları inceledi ve tercihlerini belirledi. Karahan, farklı kategorilerde çekilen fotoğraflar arasından seçim yaparak oylama yaptı ve AA foto muhabirlerini tebrik etti.

31.01.2024 18:31
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Van Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Karahan, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, 2023 yılı boyunca yurt içi ve dışında çektiği "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Özkan Bilgi'nin "Eksi'de operasyon" fotoğrafına oy veren Karahan, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Vahşi Kedi", Spor kategorisinde ise Tolga Ovalı'nın "Kutlama dalışı" fotoğraflarını tercih etti.

"Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Son Sığınak" fotoğrafını oylayan Karahan, "Deprem: Umut" kategorisinde de Eren Bozkurt'un "Kurtarma Sevinci" adlı karesini seçti.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerini tebrik eden Karahan, fotoğrafların birbirinden başarılı olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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Cumhuriyet, Gazze, Umut, Van, Kültür Sanat, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Van Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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