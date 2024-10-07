Van\'da 100 Kilo Esrar Ele Geçirildi

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında 100 kilo 689 gram toz esrar ele geçirildiğini duyurdu.

Van hudut hattında arama tarama faaliyetleri sırasında 100 kilo 689 gram toz esrar ele geçirildi. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı, X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütlerinin en büyük destekçisi olan uyuşturucu çetelerine bir darbe daha! İran'dan ülkemize girmeye çalışan 5 kişiyi engelleyen hudut kartallarımız, bölgede yaptıkları arama tarama faaliyetinde 100 kilo 689 gram toz esrar ele geçirdi. Van hudut hattında ele geçirilen uyuşturucu madde, Gülderen Jandarma Karakol Komutanlığı'na teslim edildi."