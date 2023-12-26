 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Van'da 12 kilo uyuşturucu ve 4 bin 326 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da 12 kilo uyuşturucu ve 4 bin 326 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, 12 kilo 928 gram uyuşturucu ve 4 bin 326 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonlarda 62 şüpheli gözaltına alındı ve 1 kişi tutuklandı.

Van\'da 12 kilo uyuşturucu ve 4 bin 326 paket kaçak sigara ele geçirildi
26.12.2023 - 10:54,  Güncelleme: 10:54
Abone Ol

VAN'da, jandarma ekiplerinin çalışmalarında, 12 kilo 928 gram uyuşturucu ile 4 bin 326 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 62 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini sürdürürken, özellikle uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik de titizlikle çalışılıyor. Ekipler, 18-24 Aralık tarihleri arasında belirlenen adreslere düzenlenen operasyon ve yapılan kontrollerde 62 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğer 61 kişi serbest bırakıldı. Şüphelilerin üst aramasında ve adreslerindeki aramalarda ise 114 gram metamfetamin, 2 kilo 690 gram eroin, 10 kilo 124 gram esrar ve 4 bin 326 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Jandarma, Güvenlik, Uyuşturucu, Operasyon, Kaçakçılık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da 12 kilo uyuşturucu ve 4 bin 326 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika


11:00
Bülent Ersoy, Safiye Soyman'a Enişteci Olmadığını Söyledi Bülent Ersoy, Safiye Soyman'a Enişteci Olmadığını Söyledi
10:56
Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın
10:55
Altının Gramı Yükselişle Başladı Altının Gramı Yükselişle Başladı
10:53
Dolar/TL güne değer kazancıyla başladı! 29,32'den işlem görüyor Dolar/TL güne değer kazancıyla başladı! 29,32'den işlem görüyor
10:40
Emre Belözoğlu, Pendikspor maçı sonrası taraftarla birbirine girdi Emre Belözoğlu, Pendikspor maçı sonrası taraftarla birbirine girdi
10:22
Adana'da 'Aha dayıya sor' diyerek tanınan Hüseyin bambaşka biri oldu Adana'da 'Aha dayıya sor' diyerek tanınan Hüseyin bambaşka biri oldu
10:06
Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın dizisi Kızıl Goncalar'da tepki çeken mantık önerme sahnesi Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın dizisi Kızıl Goncalar'da tepki çeken mantık önerme sahnesi
10:01
Paris'te aile katliamı! Bir kadın ve dört çocuğun cansız bedeni bulundu Paris'te aile katliamı! Bir kadın ve dört çocuğun cansız bedeni bulundu

Son Dakika
11:00 Bülent Ersoy, Safiye Soyman'a Enişteci Olmadığını Söyledi
10:56 Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın
10:55 Altının Gramı Yükselişle Başladı
10:53 Dolar/TL güne değer kazancıyla başladı! 29,32'den işlem görüyor
10:40 Emre Belözoğlu, Pendikspor maçı sonrası taraftarla birbirine girdi
10:22 Adana'da 'Aha dayıya sor' diyerek tanınan Hüseyin bambaşka biri oldu
10:06 Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın dizisi Kızıl Goncalar'da tepki çeken mantık önerme sahnesi
10:01 Paris'te aile katliamı! Bir kadın ve dört çocuğun cansız bedeni bulundu
09:58 Çalışan emeklilerin 5 bin liralık ikramiyesi bu hafta yatacak
09:54 HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu'nun "özerklik" çıkışı Meclis'te tansiyonu yükseltti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 11:25:30. #1.13#
SON DAKİKA: Van'da 12 kilo uyuşturucu ve 4 bin 326 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement