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Van'da 132 düzensiz göçmen yakalandı, 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
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Van'da 132 düzensiz göçmen yakalandı, 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla yapılan 32 operasyonda 132 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Van\'da 132 düzensiz göçmen yakalandı, 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı
24.01.2024 - 16:42,
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Van'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 132 düzensiz göçmen yakalandı, 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 15-21 Ocak tarihleri arasında Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen 32 operasyonda 132 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Van'da 132 düzensiz göçmen yakalandı, 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
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