Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda 1778 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda 11-17 Ağustos'ta düzenlenen 8 operasyonda 1778 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Van'da 1778 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?