Van\'da 1778 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda 1778 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda 11-17 Ağustos'ta düzenlenen 8 operasyonda 1778 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.