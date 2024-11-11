Van'da 189 Araç Trafikten Men Edildi

Güncel

Van'da jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde, 189 araç trafikten men edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 4- 10 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdikleri trafik denetimlerinde, 2 bin 65 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verdi.

Denetimlerde, 704 araç ve sürücüye 1 milyon 715 bin 759 lira idari para cezası uygulandı.

Alkollü araç kullandığı tespit edilen 2 sürücünün belgesine geçici olarak el koyan ve 100 sürücüye de hız kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 188 bin 159 lira ceza uygulayan ekiplerin kontrollerinde, 189 araç trafikten men edildi.