Van'da 21 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

21 YERLEŞİM YERİ ULAŞIMA KAPANDI
Van'da kar yağışı nedeniyle 6 mahalle ve 15 mezra yolunda ulaşım sağlanamıyor. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yolları açmak için çalışma başlattı. Kar yağışının en etkili olduğu Başkale ilçesinde belediye ekipleri kar temizleme çalışması yaptı. İlçe merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreyi bulurken, park halindeki araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.
Haber-Kamera: Harun AKSU/BAŞKALE, (Van),
