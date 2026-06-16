Van'da 291 Kilogram Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Van'da 291 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Van\'da 291 Kilogram Esrar Ele Geçirildi
16.06.2026 10:40
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Van'da düzenlenen operasyonda 291 kilogram esrar bulundu, bir kişi tutuklandı.

Van'da 3 gün önce sınır hattında yaklaşık 291 kilogram esrar ele geçirilen operasyonun görüntüleri paylaşıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat ekipleri, İran sınırından uyuşturucu madde getirildiğini tespit etti.

Bunun üzerine Başkale Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla 6. Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri koordinesinde Sualtı Mahallesi'ndeki İran sınır hattında operasyon düzenlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı, Başkale Jandarma Komando Taburu ve 6. Hudut Tugay Komutanlığı ekiplerinin jandarma insansız hava aracı desteğiyle gerçekleştirdiği operasyonda 15 çuvalda 237 paket halinde yaklaşık 291 kilogram esrar ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan İran uyruklu K.Z, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kentte 3 gün önce gerçekleştirilen operasyonun görüntülerinde ekiplerin operasyon bölgesine hareket etmesi, insansız hava aracı ile bölgenin kontrol edilmesi, uyuşturucunun ele geçirildiği anlar ile şüphelinin adliyeye sevk edilmesi yer aldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, 3. Sayfa, Güvenlik, Başkale, Güncel, Dünya, İran, Van, Son Dakika

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