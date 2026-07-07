Van'da 3 Yeni Halk Plajı Yapılıyor - Son Dakika
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Van'da 3 Yeni Halk Plajı Yapılıyor

Van\'da 3 Yeni Halk Plajı Yapılıyor
07.07.2026 15:23
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Van'da 3 yeni halk plajı için inşaat çalışmaları devam ediyor, çeşitli sosyal alanlar inşa ediliyor.

Van'da Büyükşehir Belediyesince 3 yeni halk plajı için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tuşba ilçesindeki Ayanıs ve Mollakasım mahallelerinde Van Gölü kıyısında yürütülen çalışmalar kapsamında 3 halk plajının yapımı sürdürülüyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca yürütülen projeler kapsamında soyunma kabinleri, duş alanları, tuvaletler, mescitler ve bebek bakım odaları inşa ediliyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Muhammed Baytin'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Balcı, projelerin en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti.

Kaynak: AA

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