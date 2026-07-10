Van'da 333 Kg Skunk Uyuşturucu Ele Geçirildi

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Van'da düzenlenen operasyonda 333 kilogram skunk uyuşturucu maddesinin ele geçirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Gevaş ve Başkale Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; Van İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince uyuşturucu madde imalatçısı ve satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Sürücülüğünü yabancı uyruklu şahısların yaptığı bir TIR ile uyuşturucu madde kaçakçılığı yapılacağının tespit edilmesi üzerine gerçekleştirilen operasyonda 333 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli yakalandı. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Van İl Jandarma Komutanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."