Van\'da 372 şüpheli gözaltına alındı, 22\'si tutuklandı

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Van'da gerçekleştirilen çalışmalarda farklı suçlardan aranan 372 şüpheli gözaltına alındı, 22'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri ekiplerince 20-26 Mayıs'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 372 kişi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden haklarında toplamda 69 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22'si tutuklandı.

Operasyonlarda, 3 tabanca, kurusıkı tabanca, 35 fişek, bilgisayar, cep telefonu, motosiklet, 15 saat, farklı model ve ebatlarda 164 bilezik, 10 çift küpe, 65 kolye, 24 bileklik, yüzük ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.