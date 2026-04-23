Van'da 4,7 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Ge geçirildi

Van'da Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu 4 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde haksız kazan sağlamak amacıyla "uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması" faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerince dün Özalp Uygulama Noktası'nda tespit edilen bir araçta arama yapıldı.

Aramada 3 parça halinde 4 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.