Van'da 42 Bin Kaçak Sigara Ele Ge geçirildi
Başkale ve Gürpınar'da yapılan yol kontrollerinde 42 bin 832 paket kaçak sigara yakalandı.
Van'ın Başkale ve Gürpınar ilçelerinde düzenlenen yol kontrol ve arama faaliyetlerinde 42 bin 832 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 22-24 Temmuz'da Başkale ve Gürpınar ilçelerinde yol kontrolü ve arama faaliyetleri gerçekleştirildi.
Çalışmalarda 42 bin 832 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA
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