Van'da 451 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı (2)

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Van-Bahçesaray karayolu 22 Aralık 2023 tarihinden bu yana kar, tipi ve çığ tehlikesi nedeniyle kapalı tutulurken, bir mahallenin yakınına çığ düşme anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bahçesaray Kaymakamı Onur Alimoğlu, sosyal medya hesabından çığ düşme anlarını paylaşarak, Bugün saat 13.45 sıralarında Altındere Mahallemizde meydana gelen çığ düşmesi olayında çok şükür can kaybı, yaralanma veya maddi hasar bilgisi bulunmamaktadır. Etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun diliyor, çığ risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olmanızı rica ediyorum dedi. (DHA)