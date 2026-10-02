Van'da 471 kilo esrar ve 32 kilo metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Van'da 471 kilo esrar ve 32 kilo metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da jandarma operasyonunda 517 kilogram uyuşturucu ele geçirildi ve 1 şüpheli yakalandı. Ele geçirilenler arasında 471 kilogram esrar, 32 kilogram metamfetamin ile 14 kilogram afyon sakızı bulunuyor. İçişleri Bakanlığı, mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

Van'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 517 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı ve Başkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucu operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "471 kilogram esrar, 32 kilogram metamfetamin ve 14 kilogram afyon sakızı ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.

Operasyon kapsamında 1 şüphelinin yakalandığı aktarılırken, güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki operasyonlarını kararlılıkla ve kesintisiz sürdürdüğü vurgulandı.

Kaynak: AA
İçişleri BakanlığıUyuşturucuJandarmaGüvenlik3. SayfaGüncelVanSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaçıranlar pişman Dün gece süper maçlar oynandı, işte sonuçlar Kaçıranlar pişman! Dün gece süper maçlar oynandı, işte sonuçlar
Soma’da maden ocağındaki göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi Soma'da maden ocağındaki göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi
Rusya lideri Putin’den Kaliningrad uyarısı: Saldırırsanız anında vururuz Rusya lideri Putin'den Kaliningrad uyarısı: Saldırırsanız anında vururuz
Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı’nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı'nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı
100 gol attı, yine Milli Takım’a çağrılmadı Montella sebebini açıkladı 100 gol attı, yine Milli Takım'a çağrılmadı! Montella sebebini açıkladı
Rus ordusuna Vivaldi darbesi 250’den fazla asker esir alındı Rus ordusuna Vivaldi darbesi! 250'den fazla asker esir alındı
12:27
Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun
Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun
12:12
Bahçeli’nin “Selam söyleyin” sözünün perde arkası Adres Demirtaş değil Öcalan’mış
Bahçeli'nin “Selam söyleyin” sözünün perde arkası! Adres Demirtaş değil Öcalan'mış
11:42
Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu: Bölgede doğalgaz faturalarına özel indirim uygulanmalı
Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu: Bölgede doğalgaz faturalarına özel indirim uygulanmalı
11:07
Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış
Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış
10:49
Kimliklere yeni bir özellik eklendi Türkiye genelinde geçerli olacak
Kimliklere yeni bir özellik eklendi! Türkiye genelinde geçerli olacak
10:48
Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak
Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 12:39:08. #.0.3#
SON DAKİKA: Van'da 471 kilo esrar ve 32 kilo metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei