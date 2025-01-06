Van'da 500 Yaban Hayvanı Tedavi Edildi - Son Dakika
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Van'da 500 Yaban Hayvanı Tedavi Edildi

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Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma Merkezi, 2024'te 500 yaban hayvanını tedavi ederek özgürlüğe kavuşturdu.

06.01.2025 09:58
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Van'da 2024 yılında 500 yaban hayvanı tedavi edildi

VAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi, 2024 yılı boyunca 500 yaban hayvanını tedavi ederek yeniden özgürlüğüne kavuşturdu.

Van ve çevresinde yaralanan veya yuvasından düşen birçok kanatlı ve memeli yaban hayvanı merkezde şifa buluyor. Doğa Koruma Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri, jandarma, polis ve vatandaşların desteğiyle merkeze getirilen hayvanlar, burada özenle tedavi ediliyor. 2024 yılı boyunca merkeze ulaşan 500 hayvandan büyük bir kısmı rehabilitasyon süreçlerini başarıyla tamamlayarak doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

"Bahar aylarında adeta bir kreş gibi çalışıyoruz"

İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, merkezin Van Gölü Havzası'ndaki tüm yaban hayvanlarının sorunlarıyla ilgilendiğini ve ekolojik dengeyi korumak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti. Prof. Dr. Aslan, "Güçten düşmüş ve doğaya tutunamayan hayvanlar merkeze getirilerek tedavi ediliyor. Hemen her gün merkezimize yeni bir hasta ulaşıyor. Bahar mevsiminde ise yuvasından düşen ve annelerinden ayrılan yavru hayvanlar ağırlıkta oluyor. Kurt, tilki, çakal gibi memelilerden kartal, puhu, flamingo gibi kuş türlerinin yavrularına kadar birçok hayvanı tedavi ediyoruz. Bahar aylarında adeta bir kreş gibi çalışıyoruz. Bunun yanı sıra yılın her döneminde nesli tehlike altında olan hayvanlara da müdahale ederek DKMP ekiplerine teslim ediyoruz" dedi.

Geçmiş yıllarda merkeze getirilen hayvan sayısının bine ulaştığını ancak 2024'te bu sayının 500 olduğunu dile getiren Aslan, "Tedavisi ve rehabilitasyonu tamamlanan hayvanların büyük bir kısmı doğaya bırakılmıştır" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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