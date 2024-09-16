Van'da 57 kg Uyuşturucu Ele Geçirildi

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı, Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında 57 kg uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini duyurdu.

Van hudut hattında arama tarama faaliyetleri sırasında 57 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütünün en büyük destekçisi olan uyuşturucu çetelerine bir darbe daha! Van hudut hattında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde 30 bin 960 gram metamfetamin ve 26 bin 180 gram esrar olmak üzere toplam 57 bin 140 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Jandarma'ya teslim edildi."