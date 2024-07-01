Van'da 579 şüpheli gözaltına alındı, 53'ü tutuklandı - Son Dakika
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Van'da 579 şüpheli gözaltına alındı, 53'ü tutuklandı

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen çalışmalarda farklı suçlardan aranan 579 şüpheli gözaltına alındı, 53'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, operasyonlar sonucunda toplamda 126 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 53 şüpheli tutuklandı. Ayrıca operasyonlarda tabanca, kurusıkı tabanca, 7 fişek, 220 paket bandrolsüz sigara ve kopya düzeneği ele geçirildi.

01.07.2024 13:13
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Van'da geçen hafta gerçekleştirilen çalışmalarda farklı suçlardan aranan 579 şüpheli gözaltına alındı, 53'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri ekiplerince 23-30 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonlarda 579 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden haklarında toplamda 126 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 53'ü tutuklandı.

Operasyonlarda, tabanca, kurusıkı tabanca, 7 fişek, 220 paket bandrolsüz sigara ve kopya düzeneği ele geçirildi.

Kaynak: AA

Van, Güvenlik, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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