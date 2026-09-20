Van'da 614, Bitlis'te 328 öğrenci Deneyap seçme sınavına girdi - Son Dakika
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Van'da 614, Bitlis'te 328 öğrenci Deneyap seçme sınavına girdi

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Deneyap Teknoloji Atölyeleri öğrenci seçme sınavı Van ve Bitlis'te düzenlendi. Van'da İpekyolu ve Tuşba'daki iki merkezde 614, Bitlis Gençlik Merkezi'nde 328 ortaokul ve lise öğrencisi sınava katıldı; başarılı olanlar atölyelerde 3 yıl eğitim alacak.

Van ve Bitlis'te Deneyap Teknoloji Atölyeleri Öğrenci Seçme Sınavı yapıldı.

Van'da İpekyolu ve Tuşba ilçelerindeki iki merkezde gerçekleştirilen sınava 614 ortaokul ve lise öğrencisi katıldı.

Yaptıkları çalışmalar, alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek olan öğrenciler, Deneyap Teknoloji Atölyeleri'ne girmek için ter döktü.

Sınav sürecini başarıyla tamamlayan öğrenciler, atölyelerde 3 yıl boyunca başta yapay zeka olmak üzere robotik kodlama, elektronik programlama, ileri robotik, siber güvenlik ve elektronik teknolojileri gibi konularda eğitim alacak.

Bitlis

Bitlis Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen sınava, teorik sınavda başarılı olan 328 ortaokul ve lise öğrencisi katıldı.

Öğrenciler, kendilerine verilen materyallerle yönerge doğrultusunda tasarım yaptı.

Öğrencilerin hazırladığı çalışmalar, alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirildi.

T3 Vakfı Bitlis İl Sorumlusu Doç. Dr. Fatih Kuluöztürk, AA muhabirine, DENEYAP Atölyeleri'nin öğrenci seçme sınavının uygulama aşamasını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Öğrencilerin daha önce teorik sınava girdiğini ve başarılı olanların uygulama sınavına katılmaya hak kazandığını belirten Kuluöztürk, şunları kaydetti:

"Ortaokul grubunda şu an 241 öğrencimiz sınava giriyor. Sabah gerçekleştirdiğimiz oturumda ise 87 lise öğrencisi sınava girdi. Bu sınavlarda başarılı olan 160 öğrencimizi 3 yıl sürecek ve 13 farklı kuruldan oluşan uygulamalı eğitimlere tabi tutacağız."

Kaynak: AA
TeknolojiİpekyoluGençlikEğitimGüncelBitlisTuşbaVanSon Dakika

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