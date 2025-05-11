Van'da 8 Hırsız Zanlısı Yakalandı

Van'da hırsızlık suçundan aranan 8 zanlı yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda hırsızlık suçundan aranan 8 şüpheli, dün eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.
Zanlılar, işlemlerin ardından adli makamlara teslim edildi.
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