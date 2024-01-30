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Van'da 95 Kaçak Göçmen Yakalandı, 8 Organizatör Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika
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Van'da 95 Kaçak Göçmen Yakalandı, 8 Organizatör Hakkında İşlem Yapıldı

Van'da jandarmanın son 1 haftada yaptığı yol kontrolleri ve operasyonlarında 95 kaçak göçmen yakalandı, 8 organizatör şüphelisi hakkında yasal işlem yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yakalanan kaçak göçmenler, jandarma tarafından İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

Van\'da 95 Kaçak Göçmen Yakalandı, 8 Organizatör Hakkında İşlem Yapıldı
30.01.2024 - 15:35,
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VAN'da jandarmanın son 1 haftada yaptığı yol kontrolleri ve operasyonlarında 95 kaçak göçmen yakalandı, 8 organizatör şüphelisi hakkında yasal işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapanlara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, 22-28 Ocak tarihleri arasında yol kontrolleri ve operasyonlar düzenledi. Çalışmalarda yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 95 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla 8 şüpheli hakkında da yasa işlem yapıldı. Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'nin Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Kaynak: DHA
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Göçmen, Göçmen Kaçakçılığı, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da 95 Kaçak Göçmen Yakalandı, 8 Organizatör Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika
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