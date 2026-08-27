Van'da Aileler PKK'ya Karşı Eylemlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Van'da Aileler PKK'ya Karşı Eylemlerine Devam Ediyor

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Van'da, PKK tarafından kaçırılan çocuklarını arayan aileler, DEM Parti önünde eylem yaptı.

Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

Eyleme katılan anne ve babalar, teslim olmaları için çocuklarına çağrıda bulundu.

Kızına kavuşma hayaliyle eylem yapan Nazlı Sancar, 2019 yılından bu yana mücadelelerini sürdürdüklerini söyledi.

Anne ve babalar olarak mücadelelerine kararlılıkla devam edeceklerini belirten Sancar, şunları kaydetti:

"Biz burada sadece hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz. Hiç kimseye bir zararımız yoktur. Tek kızım için değil bütün çocuklar için buradayım. Herkes için bu mücadeleyi veriyorum. Kızım, beni duyuyorsan, görüyorsan Allah rızası için gel devlet güçlerimize teslim ol. Devlet herkese kucak açmış. Rabb'im devletimize güç, kuvvet versin. Rabb'im devletimizi başımızdan eksik etmesin."

Baba Fevzi Yağmur ise "Yıllardır Diyarbakır'da, Van'da, Ankara'da senin peşindeyim. Ailendeki herkes seni bekliyor. Gel devlete teslim ol. Sen devletin evladısın. Devlet size kapı açmış niye gelmiyorsunuz." diye konuştu.

Kaynak: AA

DEM Parti, Güncel, Terör, PKK, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da Aileler PKK'ya Karşı Eylemlerine Devam Ediyor - Son Dakika

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