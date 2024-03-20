Van'da aşırı kar yağışına dayanamayan ağaç yola devrildi - Son Dakika
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Van'da aşırı kar yağışına dayanamayan ağaç yola devrildi

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Van'da aşırı kar yağışına dayanamayan Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Şehir Parkı'ndaki ağaç yola devrildi. Olay esnasında herhangi bir aracın bulunmaması olası facianın önüne geçti. Ağacın yanı sıra cadde boyunca asılı olan bayraklar da karın ağırlığına dayanamayıp yola düştü.

20.03.2024 01:51  Güncelleme: 01:53
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Van'da aşırı kar yağışına dayanamayan ağaç yola devrildi

VAN - Van'da aşırı kar yağışına dayanamayan Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Şehir Parkı'ndaki ağaç yola devrildi.

Van'da 2 günden bu yana devam kar yağışı kent genelinde etkisini sürdürüyor. Kent genelinde etkili kar yağışı akşam saatlerinde şiddetini arttırdı. Aşırı yağış nedeniyle Van'ın en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Şehir Parkı'ndaki ağaç, karın ağırlığına dayanamayarak yola devrildi. Olay esnasında güzergahta herhangi bir aracın bulunmaması ise olası facianın önüne geçti. Olay nedeniyle trafiğe kapatılan yol itfaiye ekiplerinin ağacı kaldırılmasıyla normale döndü. Ağacın yanı sıra cadde boyunca asılı olan Türk bayrakları ile parti bayrakları da karın ağırlığına dayanamayıp ipleri kesilerek yola düştü. Bayraklar polis, itfaiye ve vatandaşların yardımıyla yerden alındı.

Van\'da aşırı kar yağışına dayanamayan ağaç yola devrildi
Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Van'da aşırı kar yağışına dayanamayan ağaç yola devrildi - Son Dakika
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