Van'da aşırı kar yağışına dayanamayan ağaç yola devrildi
VAN - Van'da aşırı kar yağışına dayanamayan Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Şehir Parkı'ndaki ağaç yola devrildi.
Van'da 2 günden bu yana devam kar yağışı kent genelinde etkisini sürdürüyor. Kent genelinde etkili kar yağışı akşam saatlerinde şiddetini arttırdı. Aşırı yağış nedeniyle Van'ın en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Şehir Parkı'ndaki ağaç, karın ağırlığına dayanamayarak yola devrildi. Olay esnasında güzergahta herhangi bir aracın bulunmaması ise olası facianın önüne geçti. Olay nedeniyle trafiğe kapatılan yol itfaiye ekiplerinin ağacı kaldırılmasıyla normale döndü. Ağacın yanı sıra cadde boyunca asılı olan Türk bayrakları ile parti bayrakları da karın ağırlığına dayanamayıp ipleri kesilerek yola düştü. Bayraklar polis, itfaiye ve vatandaşların yardımıyla yerden alındı.
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