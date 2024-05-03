Van'da balık ölümleri araştırılıyor - Son Dakika
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Van'da balık ölümleri araştırılıyor

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, Özalp ve Saray ilçesinde bulunan göletlerde meydana gelen balık ölümlerini araştırmak için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde ölmüş sazan balıklarının iskeletlerine rastlandı ve göletlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Ancak, kesin ölüm nedeni için su analiz sonuçlarının beklenmesi gerektiği belirtildi. Bu süreçte göletteki balıkların tüketilmemesi ve hayvanlara gölet suyunun içirilmemesi uyarısı yapıldı.

03.05.2024 00:36
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Van'da yaşanan balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor

VAN - Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, Özalp ve Saray ilçesinde bulunan göletlerdeki balık ölümlerine ilişkin çalışma başlattı.

Özalp ilçesinde bulunan Yumruklu ve Saray ilçesindeki Beyarslan (Çeçen) göletlerinde balık ölümlerinin olduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri tarafından bölgeye gidilerek yerinde incelemeler yapıldı. Yapılan ilk incelemelerde göletlerin çevresinde ölmüş sazan balıklarının iskeletlerinin olduğu görüldü. Yumruklu ve Beyarslan (Çeçen) göletlerinde yerinde yapılan analizlerde (PH, çözünmüş oksijen, sıcaklık, iletkenlik, tuzluluk) herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Ayrıca göletlerde su numunesi alınarak incelenmek üzere Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsüne gönderildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada; yerinde ölçülen parametre (PH, Ç.O, sıcaklık, tuzluluk, E.İ.) değerleri sazangiller için uygun olduğu, kışın göletlerin yüzeyinin buzla kaplı olmasından dolayı havayla temasının kesildiği ve göletlere kış aylarında su girişi olmadığından dolayı göletlerin içerisinde su sirkülasyonu meydana gelmediği, bu nedenle sazan balıklarının çözünmüş oksijen yetersizliğinden ölmüş olabileceği, ancak kesin ölüm nedeninin enstitüde yapılacak diğer su analiz sonuçlarından sonra belli olacağı belirtildi.

Ayrıca ekipler, laboratuvar sonuçları belli oluncaya kadar göletteki balıkların tüketilmemesi ve hayvanlara gölet suyunun içirilmemesi uyarısında da bulundu.

(YLM-MSA-Y)

Kaynak: İHA

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