Van\'da Besiciler Kış Mevsiminde Zorlu Şartlarla Mücadele Ediyor

Güncel

Felaket nedeniyle bir şirket hedefte! Yangınla ilgili ilk oldu

Van'da besicilerin 4 ay süren kış mesaisi başladı

VAN - Van'da besiciler hayvanları için kışın zorluklarına göğüs gererek, yazın biçilen otları at ve eşeklerle hayvanlara ulaştırılıyor.

Van'da hayvancılıkla uğraşan vatandaşların 4 ay süren zorlu kış mesaisi başladı. Kış mevsiminin zor ve çetin geçtiği Van'da, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan besiciler yoğun mesai harcıyor. Küçükbaş varlığında ilk sırada yer alan Van'daki besiciler, hayvanları için kışın zorluklarına göğüs geriyor. Van'ın Gevaş ilçesindeki besiciler, çetin kış şartları ve bölgenin zorlu coğrafyasına rağmen hayvanlarının bakımını ihmal etmiyor. Besiciler, evlerinin uzağında yemledikleri hayvanlarını akşam saatlerinde tekrar ağıla götürüyor.

Bazı hayvan sahipleri ise koyunlarını çıkardıkları karlı arazide karayolları ve belediye ekiplerinin kar yağışı sonrası yolun buz tutmasını önlemek için döktükleri tuzları yiyorlar. Her ne kadar zararlı olduğunu bilseler dahi koyunlar zaman zaman tuz ihtiyacını bu şekil gideriyor.