Van'da Bisiklet Tutkunları Dünya Bisiklet Günü İçin Etkinlik Düzenledi - Son Dakika
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Van'da Bisiklet Tutkunları Dünya Bisiklet Günü İçin Etkinlik Düzenledi

Van\'da Bisiklet Tutkunları Dünya Bisiklet Günü İçin Etkinlik Düzenledi

Van Gölü Aktivistleri Derneği ve Gezginler Derneği öncülüğünde Van'da düzenlenen etkinlikte, Dünya Bisiklet Günü kutlandı. Erciş ilçesindeki sahil yolunda bir araya gelen 65 kişi, bisiklet turu düzenledi. Etkinlikle bisiklet kullanımının yaygınlaşması ve doğaya olan farkındalığın artırılması amaçlandı.

03.06.2024 22:07
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Van'da bisiklet tutkunları, Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Van Gölü Aktivistleri Derneği ve Gezginler Derneği öncülüğünde aralarında çocukların da bulunduğu 65 kişi, etkinlik kapsamında Erciş ilçesindeki sahil yolunda bir araya geldi.

Gezginler Derneği Başkanı İsrafil Akan, etkinlik öncesi yaptığı açıklamada, Dünya Bisiklet Günü'nde farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Bisiklet kullanımını özendirmeyi amaçladıklarını dile getiren Akan, "Van Gölü'nü ve bölgenin güzelliklerini tanıtmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bisiklet sporunun yaygınlaşmasını istiyoruz. Bu kapsamda 65 kişiyle bisiklet turumuz olacak. Doğayı korumaya ve bu tür etkinliklerle farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe katılan Songül Yamaç ise Dünya Bisiklet Günü kapsamında bir araya geldiklerini belirterek, "Her hafta bisiklet turu etkinliğimizi yapıyoruz. İnsanları spora ve hareketli yaşama teşvik etmeye çalışıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından bisiklet tutkunları Erciş Kaymakamlığı önüne kadar pedal çevirdi.

Kaynak: AA

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