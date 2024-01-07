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Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan genç hastaya ekipler müdahale etti - Son Dakika
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Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan genç hastaya ekipler müdahale etti

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ nedeniyle yolu kapanan kırsal mahallede rahatsızlanan bir genç için ekipler harekete geçti. 3 saat süren çalışma sonucunda yol açılarak hastaya paletli ambulansla ulaşıldı. Kar yağışı nedeniyle 492 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı ve Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Çatbayır Mahallesi'nde ise çığ düşmesi sonucu yolu kapanan mahallede yaşayan Kava Sami'nin ateşi yükselince ekipler yardıma çağrıldı. Kapanan yol açılarak hastaya ulaşıldı ve tedavi altına alındı.

07.01.2024 - 10:12,
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VAN'ın Bahçesaray ilçesinde kar yağışı ve düşen çığ sonrası yolu kapanan kırsal mahallede rahatsızlanan Kava Sami (15) için ekipler devreye girdi. 3 saat süren çalışma sonrası yol açılırken, ekipler ulaştıkları hastayı paletli ambulansla hastaneye kaldırdı.

Van ve çevresinde 2 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrası 492 yerleşim yeri yolu, ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yoğun bir çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu kapanan 492 mahalle ve mezra yolundan 439'u yeniden ulaşıma açıldı. Kapalı kalan 53 yerleşim yeri yolunun açılması için de çalışmalar sürüyor.

Öte yandan kar yağışının en etkili olduğu Bahçesaray'a 11 kilometre uzaklıktaki Çatbayır Mahallesi'nin 3 ayrı noktasına çığ düştü. Çığ nedeniyle yolu kapanan mahallede aniden ateşi yükselen Kava Sami'nin yakınları, yetkilerden yardım istedi. Mahalleye saat 02.00 sıralarında Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ile 112 ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri ekipleri, bölgeye sevk edildi. 3 saat süren çalışma ile ekipler, kapanan mahalle yolunu açıp, paletli kar aracı ile hastaya ulaştı. İlk müdahalesi mahalledeki evinde yapılan Kava, daha sonra Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kava'nın zaman zaman ateşinin yükseldiği ve nefes almaktan zorlandığı belirtildi.

KAR KALINLIĞI 80 SANTİMETREYE ULAŞTI

Kar kalınlığının 80 santimetreye ulaştığı Çatbayır Mahallesi'ndeki toprak evler de kara gömüldü, mahalle sakinleri kar kürekleri ile evlerinin damlarını temizledi. Küçükbaş hayvanlar kar yağışı altında otlatılırken, o anlar kameraya yansıdı. Diğer yandan 16 gündür çığ riski nedeniyle Van-Bahçesaray kara yolu kapalı tutuluyor.(DHA)

Van\'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan genç hastaya ekipler müdahale etti
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan genç hastaya ekipler müdahale etti - Son Dakika
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