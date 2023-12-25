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Van'da çığ düştü: İş makinesi zarar gördü - Son Dakika
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Van'da çığ düştü: İş makinesi zarar gördü

Van'ın Saray ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan mahalle yollarını açmaya çalışan iş makinesinin üzerine çığ düştü. İş makinesinde küçük çaplı hasar oluşurken, operatör olaydan yara almadan kurtuldu. Çığ riski nedeniyle çalışmalara ara verildi.

Van\'da çığ düştü: İş makinesi zarar gördü
25.12.2023 - 18:27,
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Van'ın Saray ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan mahalle yollarını açmaya çalışan iş makinesinin üzerine çığ düştü.

Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, olumsuz hava koşulları sonucu kapanan kırsal mahalle yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Saray ilçesine bağlı Turan-Koçbaşı yolunda karla mücadele çalışması yürüten iş makinesinin üzerine çığ düştü.

Bir bölümü kar altında kalan iş makinesinde küçük çaplı hasar oluştu. Operatör Agit Künter, iş makinesinin camından çıkarak olaydan yara almadan kurtuldu.

Bölgede çığ riski nedeniyle çalışmalara ara verildi.

Kaynak: AA
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