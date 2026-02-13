Van'da Çığ Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Van'da Çığ Tatbikatı Gerçekleştirildi

Van\'da Çığ Tatbikatı Gerçekleştirildi
13.02.2026 17:42
Van'da çığ olaylarına karşı 150 kişilik ekip tatbikatla müdahale kapasitesini artırdı.

VAN"da olası çığ olaylarına karşı müdahale kapasitesini artırmak amacıyla AFAD, polis, jandarma, UMKE ve gönüllü arama kurtarma ekiplerinden oluşan 150 kişilik ekiple tatbikat gerçekleştirildi. Abalı Kayak Merkezi'nde düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği çığ altında kalan 2 yaralı ile teleferikte mahsur kalan 4 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Van'da çığ riskine karşı profesyonel ekiplerin yerinde ve zamanında müdahale edebilmesi için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda AFAD organizasyonunda polis, jandarma, UMKE ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 150 kişilik arama kurtarma ekibine önce teorik eğitimler verildi. Ardından Kurubaş Geçidi'nde karlı arazide; 'çığ riski', 'çığ ile mücadele', 'arama-kurtarmada dikkat edilecek hususlar', 'ilk müdahale', 'çığ bölgesinin kontrolü' ve 'ekipmanın doğru kullanımı' konularında uygulamalı eğitim yapıldı.

'SENARYO GEREĞİ 2 KİŞİ ÇIĞ ALTINDA ÇIKARTILDI'

7 günlük eğitimin ardından Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Merkezi arazisinde gerçeği aratmayan bir tatbikat düzenlendi. Senaryoya göre, kayak yapmaya giden 2 kişinin çığ altında kaldığı, düşen çığ nedeniyle elektriklerin kesildiği ve teleferikte 4 kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Kısa sürede bölgeye ulaşan AFAD, UMKE, jandarma, polis ve gönüllü arama kurtarma ekipleri, çığın düştüğü alanda güvenlik önlemleri alarak işaretleme bayrakları dikti. Cep telefonu sinyali üzerinden çığ altında kalan 2 kişinin yeri tespit edildi. Demir çubuklarla yapılan arama çalışmasının ardından 2 kişiye yaralı olarak ulaşıldı. Sedye ile taşınan yaralılar ambulanslara alınarak tahliye edildi. Öte yandan elektrik kesintisi nedeniyle teleferikte mahsur kalan 4 kişi de ekiplerin koordineli çalışması sonucu kurtarıldı.

'AMAÇ KOORDİNASYONU VE STRES YÖNETİMİNİ GÜÇLENDİRMEK'

Tatbikatla ilgili açıklama yapan İl Afet ve Acil Durum Müdür Vekili Mehmet Nazım Akın, çalışmanın 150 personel ve 30 aracın katılımıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Akın, "Senaryo gereği teleferikte mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı, çığ nedeniyle çığ altında kalan iki vatandaşımızın kurtarılması sağlandı. Bu tatbikatların amacı, teorik olarak aldığımız eğitimleri sahada pratiğe dönüştürmektir. Aynı zamanda personelin aldığı eğitimleri doğru ve etkin şekilde uygulayabilmesi, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve görev paylaşımının netleştirilmesi hedeflenmektedir. Tatbikat sırasında ortaya çıkabilecek eksiklik ve aksaklıkları tespit ederek gerçek olaylarda karşılaşabileceğimiz sorunlara karşı önlem alma imkanı buluyoruz. Ayrıca afet ve acil durumlarda görev yapan personelin stres yönetimini geliştirmesi büyük önem taşıyor. Bu çalışmalarla personelin motivasyonunun artırılması ve doğru karar alma süreçlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır." dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güvenlik, Güncel, Van, Son Dakika

