Ayla öğretmen 6 kurşunla hayatını kaybetmiş, doktorlar 1 saat kalp masajı yapmış

Kahramanmaraş’ta bir ortaokula yönelik düzenlenen silahlı saldırıda öğrencilerini korumak için kendisini siper eden Ayla öğretmenin 6 kurşunla hayatını kaybettiği, hastaneye kaldırıldıktan sonra doktorların 1 saat boyunca hayata döndürmek için müdahale ettiği ancak başarılı olunamadığı öğrenildi. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Doktor Fehmi Deniz Çakır, "1 saat müdahalesini yaptık ancak geri dönüş alamadık, maalesef hastayı kaybettik" dedi.

Geçtiğimiz gün öğle saatlerinde merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi’nde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen silahlı saldırıda öğretmen Ayla Kara’nın yanı sıra 8 öğrenci hayatını kaybetti. Yaralanan 8 öğrencinin tedavisi ise devam ediyor.

KENDİNİ ÖĞRENCİLERİNE SİPER ETTİ

Öğrencilerini korumak için kendisini siper ettiği belirtilen matematik öğretmeni Ayla Kara’nın, 2’si kafasına, 3’ü sırtına ve 1’i sağ bacağına isabet eden toplam 6 kurşunla yaşamını yitirdiği öğrenildi. Ayla öğretmen dün düzenlenen törenle toprağa verildi.

1 SAAT BOYUNCA MÜDAHALE EDİLDİ

Saldırının ardından HG Hospital Hastanesi’ne kaldırılan Ayla Kara’ya doktorların yaklaşık 1 saat boyunca kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştıkları, ancak tüm müdahalelere rağmen sonuç alınamadığı belirtildi.

Ayla öğretmene müdahale eden Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Doktor Fehmi Deniz Çakır, yaşanan süreci İhlas Haber Ajansı’na anlattı. Çakır, "İhbarı aldığımızda acil serviste bütün ekip olarak hazırdık. Ayla öğretmen geldiğinde kalbi durmuş vaziyetteydi. Gerekli sıvı ve kan desteğini sağlamaya çalıştık. 1 saat müdahalesini yaptık ancak geri dönüş alamadık, maalesef hastayı kaybettik" ifadelerini kullandı.

Doktor Çakır, öğretmeni hayata döndürmek için yoğun çaba harcadıklarını belirterek, "Akciğerin bir bölümünde havalanma yoktu. O bölgeyi açmaya yönelik tüp takıldı. Genel olarak kalp masajı yapıldı. Kan ve sıvı desteğini sağladık ancak maalesef yanıt alamadık" dedi.

“EV YAPTIRACAKTIK, CENAZESİ GELDİ”

Ayla Kara’nın eşi Ramazan Kara ise yaptığı açıklamada eşinin fedakarlığıyla gurur duyduğunu belirtti. Kara, "Gurur duyuyorum. Hiç hesapta kitapta yoktu ama hayalleri vardı. Burayı çok severdi. Buraya ev yaptıracaktık ama ancak mezarı geldi. Allah'ım şehitlik mertebesine ulaştırsın" ifadelerini kullandı.