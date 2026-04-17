Ayla öğretmen 6 kurşunla hayatını kaybetmiş, doktorlar 1 saat kalp masajı yapmış
Ayla öğretmen 6 kurşunla hayatını kaybetmiş, doktorlar 1 saat kalp masajı yapmış

Ayla öğretmen 6 kurşunla hayatını kaybetmiş, doktorlar 1 saat kalp masajı yapmış
17.04.2026 11:26
Ayla öğretmen 6 kurşunla hayatını kaybetmiş, doktorlar 1 saat kalp masajı yapmış
Kahramanmaraş’ta ortaokula yönelik düzenlenen silahlı saldırıda öğrencilerine siper olan Ayla öğretmenin 6 kurşunla hayatını kaybettiği, hastaneye kaldırılan kadının doktorlar tarafından 1 saat boyunca hayata döndürülmeye çalışıldığı öğrenildi. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Doktor Fehmi Deniz Çakır, "1 saat müdahalesini yaptık ancak geri dönüş alamadık, maalesef hastayı kaybettik" dedi.

Kahramanmaraş'ta bir ortaokula yönelik düzenlenen silahlı saldırıda öğrencilerini korumak için kendisini siper eden Ayla öğretmenin 6 kurşunla hayatını kaybettiği, hastaneye kaldırıldıktan sonra doktorların 1 saat boyunca hayata döndürmek için müdahale ettiği ancak başarılı olunamadığı öğrenildi. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Doktor Fehmi Deniz Çakır, "1 saat müdahalesini yaptık ancak geri dönüş alamadık, maalesef hastayı kaybettik" dedi.

Geçtiğimiz gün öğle saatlerinde merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi’nde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen silahlı saldırıda öğretmen Ayla Kara’nın yanı sıra 8 öğrenci hayatını kaybetti. Yaralanan 8 öğrencinin tedavisi ise devam ediyor.

KENDİNİ ÖĞRENCİLERİNE SİPER ETTİ

Öğrencilerini korumak için kendisini siper ettiği belirtilen matematik öğretmeni Ayla Kara’nın, 2’si kafasına, 3’ü sırtına ve 1’i sağ bacağına isabet eden toplam 6 kurşunla yaşamını yitirdiği öğrenildi. Ayla öğretmen dün düzenlenen törenle toprağa verildi.

1 SAAT BOYUNCA MÜDAHALE EDİLDİ

Saldırının ardından HG Hospital Hastanesi’ne kaldırılan Ayla Kara’ya doktorların yaklaşık 1 saat boyunca kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştıkları, ancak tüm müdahalelere rağmen sonuç alınamadığı belirtildi.

Ayla öğretmene müdahale eden Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Doktor Fehmi Deniz Çakır, yaşanan süreci İhlas Haber Ajansı’na anlattı. Çakır, "İhbarı aldığımızda acil serviste bütün ekip olarak hazırdık. Ayla öğretmen geldiğinde kalbi durmuş vaziyetteydi. Gerekli sıvı ve kan desteğini sağlamaya çalıştık. 1 saat müdahalesini yaptık ancak geri dönüş alamadık, maalesef hastayı kaybettik" ifadelerini kullandı.

Doktor Çakır, öğretmeni hayata döndürmek için yoğun çaba harcadıklarını belirterek, "Akciğerin bir bölümünde havalanma yoktu. O bölgeyi açmaya yönelik tüp takıldı. Genel olarak kalp masajı yapıldı. Kan ve sıvı desteğini sağladık ancak maalesef yanıt alamadık" dedi.

“EV YAPTIRACAKTIK, CENAZESİ GELDİ”

Ayla Kara’nın eşi Ramazan Kara ise yaptığı açıklamada eşinin fedakarlığıyla gurur duyduğunu belirtti. Kara, "Gurur duyuyorum. Hiç hesapta kitapta yoktu ama hayalleri vardı. Burayı çok severdi. Buraya ev yaptıracaktık ama ancak mezarı geldi. Allah'ım şehitlik mertebesine ulaştırsın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Son Dakika

Son Dakika Kahramanmaraş Ayla öğretmen 6 kurşunla hayatını kaybetmiş, doktorlar 1 saat kalp masajı yapmış - Son Dakika

Bolu’da ortaokul öğrencisinden saldırı tehdidi: Ben de boş insan değilim, PUBG oynadım Bolu'da ortaokul öğrencisinden saldırı tehdidi: Ben de boş insan değilim, PUBG oynadım
Çakmağını vermeyen kuzenini bıçaklayıp kaçtı Çakmağını vermeyen kuzenini bıçaklayıp kaçtı
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur
Suriye ordusu, ABD ordusunun çekildiği Kasrak Üssü’ne girdi Suriye ordusu, ABD ordusunun çekildiği Kasrak Üssü'ne girdi
Diyarbakır’da korku dolu anlar Uzun namlulu silahla ateş açtı Diyarbakır’da korku dolu anlar! Uzun namlulu silahla ateş açtı
Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım
Saldırganın ölmediği iddiası şehri karıştırdı, Emniyet Müdürü tek sözüyle ikna etti Saldırganın ölmediği iddiası şehri karıştırdı, Emniyet Müdürü tek sözüyle ikna etti
Okul saldırısında katledilen Şuranur’un cenazesinde yürek yakan detay Okul saldırısında katledilen Şuranur’un cenazesinde yürek yakan detay

11:03
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
11:00
Bakanlık markayı açıkça ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler
Bakanlık markayı açıkça ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler
10:49
Gülistan Doku soruşturmasında adliyenin önü karıştı: Anne hastaneye kaldırıldı
Gülistan Doku soruşturmasında adliyenin önü karıştı: Anne hastaneye kaldırıldı
10:42
Tom Barrack: Türkiye bölgede işleyen tek oyuncu NATO üyesi
Tom Barrack: Türkiye bölgede işleyen tek oyuncu NATO üyesi
10:35
Ünlü şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti
10:01
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan’daki notu ortaya çıktı İfadeler inanılmaz
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz
09:39
112 çalışanı okul saldırısı sonrası gözyaşlarına boğuldu Görüntüler bakanlığı harekete geçirdi
112 çalışanı okul saldırısı sonrası gözyaşlarına boğuldu! Görüntüler bakanlığı harekete geçirdi
09:39
Uşak Eşme Belediye Başkanı ve eşi dahil 5 kişi gözaltına alındı
Uşak Eşme Belediye Başkanı ve eşi dahil 5 kişi gözaltına alındı
09:10
Okul katliamı zanlısının babasıyla ilgili çarpıcı detay
Okul katliamı zanlısının babasıyla ilgili çarpıcı detay
08:02
100 bin üyeli terör yuvası Okul saldırıları sonrası peş peşe tehditler
100 bin üyeli terör yuvası! Okul saldırıları sonrası peş peşe tehditler
SON DAKİKA: Ayla öğretmen 6 kurşunla hayatını kaybetmiş, doktorlar 1 saat kalp masajı yapmış - Son Dakika
