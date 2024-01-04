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Van'da çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP binası önündeki eylemi sürüyor - Son Dakika
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Van'da çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP binası önündeki eylemi sürüyor

Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, HDP binası önünde eylemlerine devam ediyor. Aileler, çocuklarının teslim olmaları çağrısında bulunuyor ve HDP'yi suçluyor. Eylem sırasında polis müdahale ediyor ve müzik açarak ailelerin sesini bastırmaya çalışıyor. Aileler, çocuklarının akıbetini öğrenmek ve onları geri getirmek için mücadele ediyor.

Van\'da çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP binası önündeki eylemi sürüyor
04.01.2024 - 13:23,
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VAN'da çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP binası önündeki eylemi, 73'üncü  haftada da sürdü. Eylemde müzik sesine tepki gösterip, HDP il binasına girmek isteyen ailelere polis izin vermedi. Eyleme katılan Hüseyin Kıpçak, dağda olan oğlu Hüseyin Kıpçak'a 'Teslim ol' çağrısı yaparak, "Oğlum gel teslim ol. Onların davası Kürtlükle bir alakası yok. Ermenilere hizmet ediyorlar. Güvenlik güçlerine kurşun sıkma. Gel seni bekliyoruz" diye seslendi.

Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, Menekşe Sokak'ta bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle HDP binasına kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında polis de güvenlik önlemi aldı. Aileler, binanın önünde "Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı. HDP İl Başkanlığı binasından da ailelerin sesini bastırmak için yüksek sesle müzik açıldı. Müzik sesine tepki gösteren aileler, "Kahrolsun PKK" sloganları atıp, içeri girmek istedi. Önlem alan polis ekipleri, buna izin vermedi.

KIZI HANDE İÇİN EYLEME KATILDI

9 yıl önce, 15 yaşında kaçırılan kızı Hande için eylemde yer alan Fatma Tekyurt, HDP'nin aracılığıyla kızının örgüte katıldığını belirterek, "Kızıma çağrıda bulunuyorum. Bir an önce gel, devlet güçlerine teslim ol. Kızım gel, seni bekliyoruz. Orası senin yerin değil" dedi.

'OĞLUM SAĞ MI, ÖLDÜ MÜ HİÇBİR HABER ALAMIYORUM'

Eyleme katılan Hüseyin Kıpçak ise oğlu Recep'in henüz 16 yaşındayken kandırılarak, dağa kaçırıldığını belirterek, "O günden bugüne hiçbir haber alamıyorum. Oğlum sağ mı, öldü mü hiçbir haber alamıyorum. Oğlum eğer beni duyuyorsan, görüyorsan gel devlet güçlerine teslim ol. Orası senin yerin değil. Onların Kürtlükle hiçbir alakaları yok. Gel seni bekliyoruz. Güvenlik güçlerine kurşun sıkma" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Van'da çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP binası önündeki eylemi sürüyor - Son Dakika
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