Van'da Deneyap Sınavı Başladı - Son Dakika
Van'da Deneyap Sınavı Başladı

Van\'da Deneyap Sınavı Başladı
11.04.2026 14:19
3 bin 112 öğrenci, teknoloji atölyeleri için sınavda ter döküyor.

Van'da Deneyap Teknoloji Atölyeleri Öğrenci Seçme Sınavı başladı.

Tuşba Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen sınava 3 bin 112 ortaokul ve lise öğrencisi katılıyor.

İki gün sürecek sınavda öğrenciler, Deneyap Teknoloji Atölyeleri'ne girmek için bilgisayar başında ter dökecek.

Sınav sürecini başarıyla tamamlayan öğrenciler, atölyelerde 3 yıl boyunca başta yapay zeka olmak üzere robotik ve kodlama, elektronik programlama ve nesnelerin interneti, ileri robotik, siber güvenlik ve elektronik teknolojileri gibi konularda eğitim alacak.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güncel, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da Deneyap Sınavı Başladı - Son Dakika

SON DAKİKA: Van'da Deneyap Sınavı Başladı - Son Dakika
