Van'da düğün görüntüleriyle gündem olan şüpheli tutuklandı, MASAK'a sevk edildi - Son Dakika
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Van'da düğün görüntüleriyle gündem olan şüpheli tutuklandı, MASAK'a sevk edildi

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Van'da 'devlet kurumlarını aşağılama' ve 'kaynağı belirsiz kazanç' suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan'ın Dubai'ye sık gittiği ve mail order yöntemiyle lüks yaşam sürdüğü öne sürüldü.

MAİL ORDER YÖNTEMİ İLE KAYNAĞI BELİRSİZ KAZANÇ

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan'ın, Dubai'ye sık sık gidip geldiği ve mail order yöntemiyle kaynağı belli olmayan kazanç elde ettiği ve bununla lüks bir yaşam sürdüğünün tespit edildiği öne sürüldü. Başsavcılık tarafından MASAK'a müzekkere yazısı yazılarak şüpheli hakkında mal varlığı araştırma raporu tanzim edilmesinin istendiği öğrenildi.

'TAKILAR EMANET, LÜKS YAŞAM SPONSORLUK'

İfadesinde, hakkındaki suçlamaları reddeden şüpheli Tançalan, düğün ve nişandaki lüks harcamaların, eşi Çağla Tançalan'ın ve kendisinin sanal medya ünlülüğü sayesinde sağlanan reklam ve sponsorluk anlaşmalarıyla karşılandığını iddia etti. Eşinin gelinliklerinden baklavaya, Maldivler tatilinden mekan organizasyonlarına kadar pek çok hizmetin reklam karşılığı ücretsiz yapıldığını ileri süren Tançalan, düğünde ve nişanda takılan altınları için ise maddi durumu el vermediği için altın alamadığını ve takılan altınları kuyumcudan emanet olarak aldığını, daha sonra kuyumcu tarafından geri götürüldüğünü söyledi.

GÖRÜNTÜLERİN BİLGİSİ DIŞINDA ÇEKİLDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Tançalan, düğün sırasında polis memurlarıyla çekilen ve sanal medyada gündem olan görüntülere ise polis memurlarına tamamen teşekkür etmek amacıyla gittiğini, kamu görevlilerini rencide etme veya aşağılama kastının bulunmadığını, videonun bilgisi dışında çekilip paylaşıldığını iddia etti.

Kaynak: DHA

Mali Suçları Araştırma Kurulu, Ekonomi, Güncel, Medya, Dubai, Van, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da düğün görüntüleriyle gündem olan şüpheli tutuklandı, MASAK'a sevk edildi - Son Dakika

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