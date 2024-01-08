Van\'da düşen kadın ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde düşme sonucu yaralanan kadın, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, ilçede düşme sonucu yaralanan 38 yaşındaki kadın, yakınları tarafından Bahçesaray Devlet Hastanesine götürüldü.

Burada ilk müdahaleyi yapan doktorlar, hastanın ileri tetkik ve tedavisi için Van'daki hastaneye sevkine karar verdi.

Van-Bahçesaray yolunun kapalı olması nedeniyle ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan hasta, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.