Van'da düzenlenen operasyonlarda 109 kişi yakalandı, 35'i tutuklandı

Van'da düzenlenen operasyonlarda farklı suçlardan arandığı tespit edilen 109 kişi yakalandı, 35'i tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Amirlikleri ekiplerince 28 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 109 kişi yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu kişilerden, haklarında toplamda 113 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 35'i tutuklandı.
Operasyonlarda, 3 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 132 fişek, tüfek, bıçak, otomobil, 90 bin lira, ziynet eşyası, 2 sahte pasaport ele geçirildi.
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