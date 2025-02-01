Van'da Düzensiz Göçmen Operasyonu - Son Dakika
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Van'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Van\'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Muradiye'de 2 düzensiz göçmen yakalanırken, 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

01.02.2025 11:47
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Van'ın Muradiye ilçesinde 2 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurdukları otomobilde kimlik kontrolü yapan ekipler, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 2 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmen kaçakçılığı yapan N.K. ve A.B., işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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