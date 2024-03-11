Van\'da düzenlenen operasyonlarda 199 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 199 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti"nin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4-10 Mart'ta, jandarma ekiplerince 30 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, 199 düzensiz göçmen yakalandı, 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
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Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda araması bulunan 59 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 7'si hapis cezasıyla tutuklandı. Tutuklanan şahıslar arasında nitelikli cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi suçlardan arananlar bulunuyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 25 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-6' operasyonlarında 8 ayrı sokak satıcısı yerel suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonlarda toplamda 654 kg uyuşturucu madde ve 796 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 245 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.
Bilecik merkezinde meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Kazada motosiklet sürücüsü ile yolcu olarak bulunan kişiler, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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Çin'in güneybatısındaki Chongqing kentinin Tongnan bölgesi ile Sichuan eyaletinin Suining kenti işbirliğiyle 28 çift için toplu düğün töreni düzenlendi.
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