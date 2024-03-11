Van'da düzenlenen operasyonlarda 199 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Van'da düzenlenen operasyonlarda 199 düzensiz göçmen yakalandı

Van\'da düzenlenen operasyonlarda 199 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 199 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı'nın göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele çalışmaları devam ediyor. 4-10 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen 30 operasyonda 199 düzensiz göçmen yakalanırken, 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

11.03.2024 15:19  Güncelleme: 15:31
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Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 199 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti"nin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4-10 Mart'ta, jandarma ekiplerince 30 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 199 düzensiz göçmen yakalandı, 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van'da düzenlenen operasyonlarda 199 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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