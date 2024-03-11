Van\'da düzenlenen operasyonlarda 199 düzensiz göçmen yakalandı

Siirt Belediyesi 1000 Kişilik İftar Çadırı Kurdu

Siirt Belediyesi, Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya'nın talimatıyla 15 Temmuz Meydanı'nda 1000 kişilik iftar çadırı kurdu. Ramazan ayı boyunca her gün iftarda sıcak yemek dağıtılacak olan çadırda, Siirt Belediyesi bünyesinde görev yapan aşçılar hijyen kurallarına uygun olarak hazırladıkları yemekleri misafirlere sunacak. Siirt Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ederek ramazan ayının her evde bolluk ve bereket içinde geçmesi için çaba sarf ediyor.