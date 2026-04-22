Van'da Ehliyet Sınavı Operasyonu: 8 Gözaltı

Van'ın Çatak ilçesinde ehliyet sınavında usulsüzlük yapanlara yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin fiziki takibi sonucu, ehliyet sınavına düzenek ile girenlere yönelik operasyon düzenlendi.
İlçe Emniyet Amiri Ahmet Erdem Çelik'in koordinasyonunda yürütülen operasyonda sınava düzenekle girdiği tespit edilen 4 kişi yakalandı.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin ifadelerini alan ekipler, operasyonun devamında 4 kişiyi daha gözaltına aldı.
Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
