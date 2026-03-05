Van'da Evlat Nöbeti Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Van'da Evlat Nöbeti Devam Ediyor

Van\'da Evlat Nöbeti Devam Ediyor
05.03.2026 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PKK tarafından kaçırılan çocuklar için aileler, DEM Parti önünde eylemlerini sürdürdü.

Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak DEM Parti İl Başkanlığı binası önüne kadar yürüdü.

"Evlat nöbeti"ni sürdüren aileler, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu."

Kızı için eyleme katılan Nazlı Sancar, çocukları için yıllardır mücadele ettiklerini belirtti.

Eyleme devam edeceklerini ifade eden Sancar, şunları kaydetti:

"Yıllardır çocuğumdan ayrıyım. 'Yeter' diyoruz, bayram geliyor, içimiz buruk, gözlerimiz yaş, bir yanımız eksik. Çocuklarımızı gömmeyelim, silahları gömelim. Kardeşlik olsun, anneler ve babalar ağlamasın. Dağdaki çocukların teslim olmasını istiyoruz. Devlet onlara kucak açmış. Gelsinler hayatlarına kaldıkları yerden devam etsinler."

Kaynak: AA

İnsan Hakları, DEM Parti, Güvenlik, Politika, Güncel, Terör, PKK, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da Evlat Nöbeti Devam Ediyor - Son Dakika

ABD, Hint Okyanusu’nda İran gemisini batırdı: 87 ölü ABD, Hint Okyanusu'nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
Barış Alper Yılmaz, ligin bitmesine haftalar kala şimdiden rekor kırdı Barış Alper Yılmaz, ligin bitmesine haftalar kala şimdiden rekor kırdı
İsrail yine okul vurdu Tamamen yıkıldı İsrail yine okul vurdu! Tamamen yıkıldı
Uğurcan Çakır’dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest Uğurcan Çakır'dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest
Büyük gurur Bengisu Avcı dünya rekoru kırdı Büyük gurur! Bengisu Avcı dünya rekoru kırdı
Sürgündeki kraliçe ilk kez konuştu: İran’ın geleceği halkının iradesiyle belirlenmeli Sürgündeki kraliçe ilk kez konuştu: İran'ın geleceği halkının iradesiyle belirlenmeli

14:41
İran: Azerbaycan’ı hedef almadık, komşu ülkelere saldırmıyoruz
İran: Azerbaycan'ı hedef almadık, komşu ülkelere saldırmıyoruz
14:32
İran’da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
İran'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
14:16
’’Futbolda her şeyi bilen çocuk’’ yıllar sonra ortaya çıktı
''Futbolda her şeyi bilen çocuk'' yıllar sonra ortaya çıktı
14:03
NATO savaşa girecek mi Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
NATO savaşa girecek mi? Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
14:03
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani’yi zora sokacak sözler
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler
13:30
Rusya’dan ABD ve İsrail’e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler
Rusya'dan ABD ve İsrail'e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 14:56:44. #7.13#
SON DAKİKA: Van'da Evlat Nöbeti Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.