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Van'da Filistinliler için gıyabi cenaze namazı - Son Dakika
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Van'da Filistinliler için gıyabi cenaze namazı

Van Filistine Destek Platformu, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Van'da Hz. Ömer Camiinde düzenlenen cenaze namazının ardından yapılan basın açıklamasında, İsrail'in terör eylemlerine dikkat çekildi ve Filistin halkının direnişi vurgulandı.

03.01.2024 - 22:33,
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Van'da Filistinliler için gıyabi cenaze namazı

VAN - Van Filistine Destek Platformu, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Hz. Ömer Camiinde yatsı namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Van Filistine Destek Platformu adına basın açıklamasını okuyan Asım Levent Çiftçi, 1948 yılında başlayan İsrail terörünün her geçen gün şiddetini artırarak devam ettiğini ifade ederek, "İşte kutlu 7 Ekim sabahından bugüne çoğu çocuk, kadın, yaşlılar olmak üzere yaklaşık 30 bin Gazzeli vahşice şehit edildi. Hiroşima'ya atılan atom bombasından fazlası kardeşlerimizin başına yağdırıldı. 3 ayda Gazze'de 2 milyon kardeşimiz yerinden edilip, evler, işyerleri ve okulları tarumar edildi" dedi.

Açıklamasında dün akşam saatlerinde öldürülen Salih Asuri için üzüntülerini belirten Çiftçi, "Hamas'ın lider kadrosundan, mücahit Salih Aruri'nin, katil İsrail tarafından düzenlenen suikast neticesinde, beraberindeki 4 mücahitle birlikte şehadete yürüdüğü haberiyle büyük bir üzüntüyü yaşadık, yaşıyoruz. 100 yıl önce bu toprakları vatan kılan dedelerimizin, küffara karşı gösterdi azmin, fedakarlığın bir benzerini bugün Gazze'de görüyoruz. Allah'tan başka hiçbir güce perva etmeyen bu yiğitlerin, çok yakında apaçık bir zaferi İslam ümmetine hediye edeceklerine dair olan inancımız tamdır" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından slogan atan kalabalık, daha sonra sessizce dağıldı.

Van\'da Filistinliler için gıyabi cenaze namazı
Kaynak: İHA
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