Van'da Gazze İçin Protesto - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Van'da Gazze İçin Protesto

Van\'da Gazze İçin Protesto
14.02.2026 18:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da Filistin'e Destek Platformu, İsrail'in Gazze saldırılarına karşı eylem düzenledi.

Van'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Filistin'e Destek Platformu tarafından Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen eylem için bir araya gelenler adına basın açıklaması yapan Ahmet Faruk Çevik, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının devam ettiğini belirtti.

Gazze halkının desteğe ihtiyaç duyduğunu ifade eden Çevik, şunları kaydetti:

"Zalimler hiç beklemedikleri bir yerde devrilecekler. Batı, Müslümanları tehlikeli olarak dünyaya tanıtmaya çalıştı. Bugün görüyoruz ki batı sistemi, batının vahşi kültürü, batılı vampirler çocukların kanını içmişler. Bebekleri kesmişler, çocukları kaçırmışlar. Bugüne kadar 300 bin çocuğun kaçırıldığı söyleniyor."

Filistin'den gelen aktivist Dr. Hani Aldali ise "Gazzeliler şu an bu yağmurun altında herhangi bir çadır, ev olmadan o soğukta yaşıyorlar. İşgalci İsrail şu ana kadar taahhüt etmiş olduğu ateşkese kesinlikle riayet etmiyor ve ihlal ediyor, yardımların oraya girmesine müsaade etmiyor. Gazze'de soykırım devam ediyor." dedi.

Gazze halkının yalnız olmadığını dile getiren Aldali, şöyle devam etti:

"Ramazan ayının yaklaşmasıyla Gazze halkının çok ciddi bir şekilde yardıma ihtiyacı var. Bütün gayretinizi, çabanızı sarf ederek Gazze'de ilaç bekleyen yaralılara ve hastalara acilen o ilaçların yetiştirilmesi ve ABD ve İsrail'i baskı altına alarak ateşkesin birinci ve ikinci merhalelerine riayet etmelerini sağlamak için halklardan ve devletlerden Gazze halkı için destek bekliyoruz."

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Filistin, Güncel, İsrail, Gazze, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da Gazze İçin Protesto - Son Dakika

Bilal Erdoğan’dan ’siyasete girecek’ iddialarına net yanıt Bilal Erdoğan'dan 'siyasete girecek' iddialarına net yanıt
Gökten asfalta balık yağdı, poşetini kapan topladı Gökten asfalta balık yağdı, poşetini kapan topladı
Halil Ergün ve Hülya Koçyiğit arasındaki 9 yıllık küslük sonra erdi Halil Ergün ve Hülya Koçyiğit arasındaki 9 yıllık küslük sonra erdi
Dışişleri Bakanlığı’ndan Avrupa Parlamentosu’na çok sert tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'na çok sert tepki
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi
Boluspor 3 golle kendini play-off potasına soktu Boluspor 3 golle kendini play-off potasına soktu

18:12
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti
18:10
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası
17:30
Madde bağımlısı şahıs “Ne geziyorsunuz burada“ diyerek polislere satırla saldırdı
Madde bağımlısı şahıs "Ne geziyorsunuz burada?" diyerek polislere satırla saldırdı
17:11
Bahçeli’den “Terörsüz Türkiye“ süreciyle ilgili mesaj: İhanetlere karşı dikkatli olalım
Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili mesaj: İhanetlere karşı dikkatli olalım
16:32
Takibe düşme oranı sıfır İşte Türkiye’nin borcuna en sadık ili
Takibe düşme oranı sıfır! İşte Türkiye'nin borcuna en sadık ili
15:41
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 18:42:47. #7.11#
SON DAKİKA: Van'da Gazze İçin Protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.