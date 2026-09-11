Van\'da geliştirilen Growo uygulaması TÜBİTAK\'tan mükemmeliyet mührü aldı

Van'ın Gevaş ilçesindeki devlet hastanesinde görevli Dr. Barış Öztürk'ün çocukların gelişim süreçlerinin takibine yönelik geliştirdiği yapay zeka destekli "Growo" uygulaması, TÜBİTAK değerlendirmesinde "mükemmeliyet mührü" alarak ilk 100 girişim arasında yer aldı.

Tıp fakültesi öğrencisiyken 2024'te Alman Kanser Araştırma Merkezi'nin Akıllı Medikal Sistemler Bölümü'nde üç aylık eğitim alan Öztürk, burada kodlama, veri bilimi ve yapay zeka modellerinin eğitimi üzerine çalışmalar yaptı.

Türkiye'ye döndükten sonra tıp eğitiminin son yılında da kodlama çalışmalarını sürdüren Öztürk, Çocuk Endokrinolojisi Polikliniğindeki gözlemlerinden yola çıkarak çocukların gelişim süreçlerinin düzenli takip edilmesine yardımcı olacak bir uygulama geliştirmeye karar verdi.

Ailelerin çocuklarının büyüme ölçümlerini, beslenme bilgilerini ve nörogelişim basamaklarını tek platformdan takip edebilmesi için "Growo" adlı projeyi geliştiren Öztürk, geçen yıl TÜBİTAK'ın Bireysel Genç Girişim Programı'na başvurdu.

Yapay zeka destekli ürün içerik asistanı hizmeti de sunan proje, Anadolu Üniversitesi ARİNKOM Teknoloji Transfer Ofisi'nde yaklaşık altı ay süren eğitim ve değerlendirme süreçlerinden geçti. Proje, TÜBİTAK değerlendirmesinde "mükemmeliyet mührü" aldı.

TÜBİTAK'tan finansal destek almaya hak kazanan proje, Google Play Store'da 15 Temmuz 2025'te yayımlandı. Türkçe ve İngilizce kullanılabilen uygulama, şimdiye kadar yaklaşık 200 kullanıcıya ulaştı.

Dr. Barış Öztürk, AA muhabirine, Almanya'daki eğitim sürecinin kendisi için önemli bir dönüm noktası olduğunu, burada kodlama ve yapay zeka alanında kendisini geliştirme fırsatı bulduğunu söyledi.

Tıp fakültesinin son yılında hem eğitimine devam ettiğini hem de aktif olarak kod yazdığını belirten Öztürk, çocuk gelişimi alanında bir uygulama geliştirme fikrinin bu süreçte ortaya çıktığını ifade etti.

Çocuk Endokrinolojisi Polikliniğinde ailelerin kontrollere uzun aralıklarla gelebildiğini ve iki ya da üç aylık süreçlerde bile gelişim ölçümlerinde önemli farklılıklar ortaya çıkabildiğini gözlemlediğini aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Bunun üzerine çocuk gelişimi üzerine yapay zeka destekli bir uygulama geliştirmeye karar verdim. Sonrasında TÜBİTAK'a başvurduk. Altı aylık çağrı sürecinin sonunda yatırımcılarla görüşmemiz oldu. Yaptığımız toplantının sonucunda, kurucusu olduğum Growo, yaklaşık 2200 startup (girişim) arasından ilk 100 startup içinde seçildi ve TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı. Çağrı kapsamında, şirketin yüzde 3'üne sahip olmak koşuluyla TÜBİTAK yaklaşık 1 milyon dolar değerleme üzerinden hibe desteği veriyordu. Kurduğum şirket TÜBİTAK değerlendirmesinde mükemmeliyet mührü aldı ve bunun haricinde yatırıma hak kazandı."

Geliştirdiği ürünün "Growo" adıyla uygulama mağazalarında yer aldığını aktaran Öztürk, çocuk gelişimi takibine yönelik Türkçe ve İngilizce hizmet veren uygulamanın yaklaşık 200 kullanıcıya ulaştığını belirtti.

"Gelişim geriliğinin olmadığı bir dünya için yola çıkmıştım"

Bir verinin zaman içinde nerelere evrilebileceğinin farkında olduğunu vurgulayan Öztürk, şöyle konuştu:

"Uzun süre boyunca tutulan verilerle, belki ailelerin bir şeyler kötüye gitmeden önce alarm durumuna geçip önlem alabildikleri bir geleceği hedefliyorum. Mesela Down sendromlu veya gelişim geriliğine sahip çocukların gelişim parametrelerinin uzun zaman içinde nasıl değişebileceğini merak ediyorum. Bu uygulamayı ortaya çıkarırken aslında gelişim geriliğinin olmadığı bir dünya için yola çıkmıştım. Neden makale dünyasının haricinde böyle bir işe giriştik? Çünkü uygulama herkes tarafından erişilebilir. Bugün telefon hepimizin elinde. Sadece eve gidip bir mezura almak ve bir tartıya çıkmakla bile bir çocuğun gelişim geriliğini anlayabildiğimiz bir dünya hayal ediyoruz. Hayalimiz tam olarak buydu."

"Dünya çapında milyonlarca aileye ulaşabiliriz"

Uygulamayı geliştirmeye devam edeceğini dile getiren Öztürk, "Google AI for Startups gibi bir programa kabul edildik. Program kapsamında başlangıç için 3 bin dolarlık yapay zeka altyapı kredisi sağlandı. Bu benim için çok önemli. Çünkü bu yapay zeka kredileri, kullanıcılarımızın bu hizmetlere ücretsiz olarak erişebilmesini sağlıyor. Daha yeni olmamıza rağmen ailelerden güzel dönüşler geliyor. Güzel mailler alıyoruz açıkçası. Bu noktada da çalışmaya devam etmek istiyoruz. Çünkü sonuçlar çok olumlu ve bunun nereye gidebileceğini düşündüğümüzde, dünya çapında milyonlarca aileye ulaşabiliriz. Bu da bizi heyecanlandıran konuların başında geliyor." diye konuştu.