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Van'da Gerçekleştirilen Operasyonlarda 41 Hükümlü Cezaevine Teslim Edildi - Son Dakika
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Van'da Gerçekleştirilen Operasyonlarda 41 Hükümlü Cezaevine Teslim Edildi

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 41 hükümlü cezaevine teslim edildi. İl genelinde kamu düzeninin sağlanması amacıyla devam eden suç ve suçlularla mücadele çalışmaları kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlükleri ekipleri tarafından 15-21 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 70 hükümlü yakalandı. Yakalanan hükümlülerden 41'i işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Van\'da Gerçekleştirilen Operasyonlarda 41 Hükümlü Cezaevine Teslim Edildi
22.01.2024 - 13:05,
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Van'da geçen hafta gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 41'i hükümlü cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde kamu düzeninin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlükleri ekiplerince 15-21 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında toplamda 114 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 70 hükümlü yakalandı.

Hükümlülerden 41'i işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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